У актера Владимира Зеленского проблемы: Национальное антикоррупционное агентство обнаружило у кандидата в президенты нарушения в финансовых отчетностях. От такого позорного провала комик унывать не стал и пустил в ход свое главное оружие – юмор.
У актера Владимира Зеленского проблемы: Национальное антикоррупционное агентство обнаружило у кандидата в президенты нарушения в финансовых отчетностях. От такого позорного провала комик унывать не стал и пустил в ход свое главное оружие – юмор.
На своих страницах в социальных сетях шоумен разместил
снимок, где изображены четверо участников студии Зеленского "Квартал
95". Они находятся на автозаправке с хот-догами в руках.
Таким образом юморист отреагировал не недавнее заявление
украинского музыканта Святослава Вакарчука. Он призвал граждан Незалежной
ответственнее подходить к выборам и не голосовать "по приколу".
Видимо, лидер группы "Океан Эльзы" имел в виду Зеленского, который
ведет свою предвыборную кампанию с изрядной долей юмора и иронии.
В шутливом тоне актер прокомментировал и выпад Вакарчука.
"Чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьезными, как все", – подписал
Зеленский снимок.
Впрочем, некоторые читатели увидели в снимке отсылку к Юлии
Тимошенко. В середине марта она опубликовала на своих страницах в соцсетях
ролик, где покупала хот-дог на заправке.
Владимир за несколько дней до выборов президента
Украины – 2019 укрепляет свое лидерство. За юмориста готовы проголосовать почти
треть тех, кто придет к избирательным урнам.
Не поколебал рейтинг Зеленского и отчет Национального
антикоррупционного агентства, которое обнаружило у "слуги народа" нарушения в
финансовых отчетах. У него обнаружили непогашенный налоговый долг.
Кроме того, выяснилось, что взносы в избирательный фонд
поступали от лица, не имевшего права этого делать. А это уже прямой путь к возбуждению
уголовного дела.