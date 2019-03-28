У актера Владимира Зеленского проблемы: Национальное антикоррупционное агентство обнаружило у кандидата в президенты нарушения в финансовых отчетностях. От такого позорного провала комик унывать не стал и пустил в ход свое главное оружие – юмор.

У актера Владимира Зеленского проблемы: Национальное антикоррупционное агентство обнаружило у кандидата в президенты нарушения в финансовых отчетностях. От такого позорного провала комик унывать не стал и пустил в ход свое главное оружие – юмор.На своих страницах в социальных сетях шоумен разместилснимок, где изображены четверо участников студии Зеленского "Квартал95". Они находятся на автозаправке с хот-догами в руках.Таким образом юморист отреагировал не недавнее заявлениеукраинского музыканта Святослава Вакарчука. Он призвал граждан Незалежнойответственнее подходить к выборам и не голосовать "по приколу".Видимо, лидер группы "Океан Эльзы" имел в виду Зеленского, которыйведет свою предвыборную кампанию с изрядной долей юмора и иронии.В шутливом тоне актер прокомментировал и выпад Вакарчука."Чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьезными, как все", – подписалЗеленский снимок.Впрочем, некоторые читатели увидели в снимке отсылку к ЮлииТимошенко. В середине марта она опубликовала на своих страницах в соцсетяхролик, где покупала хот-дог на заправке.Владимир за несколько дней до выборов президентаУкраины – 2019 укрепляет свое лидерство. За юмориста готовы проголосовать почтитреть тех, кто придет к избирательным урнам.Не поколебал рейтинг Зеленского и отчет Национальногоантикоррупционного агентства, которое обнаружило у "слуги народа" нарушения вфинансовых отчетах. У него обнаружили непогашенный налоговый долг.Кроме того, выяснилось, что взносы в избирательный фондпоступали от лица, не имевшего права этого делать. А это уже прямой путь к возбуждениюуголовного дела.