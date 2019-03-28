Основная задача участковых – это проведение комплекса профилактических мероприятий в жилом секторе и непосредственно работа с населением...

В столичной полиции состоялось заседание Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, в котором принял участие начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.Начальник Главка отметил, что первое заседание Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве в 2019 году начинается со сложного вопроса – работы службы участковых уполномоченных полиции. Он сообщил, что за прошедший год большинство обращений, которые поступали в столичную полицию, связаны с работой службы участковых уполномоченных полиции.«Участковый - от слова «участие», именно он находится ближе всего к гражданам столицы. На сегодняшний день в данной службе есть моменты, которые необходимо более детально рассмотреть», - отметил начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.По основным аспектам деятельности подразделения довел информацию начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Василевский.Более 2 тысяч участковых уполномоченных полиции несут службу на сегодняшний день в столице. Основная задача участковых – это проведение комплекса профилактических мероприятий в жилом секторе и непосредственно работа с населением, а также обеспечение постоянного присутствия на административном участке.Участковые уполномоченные полиции активно взаимодействуют с представителями общественных пунктов охраны порядка: участвуют в профилактических и проверочных мероприятиях по месту жительства граждан, осуществляют прием населения, оказывают правовую и другую помощь гражданам.Важнейшим направлением в деятельности участковых уполномоченных полиции является работа с лицами, состоящими на профилактических учетах. Только за 2 месяца текущего года на профилактический учет поставлено около полутора тысяч лиц. Задача участковых уполномоченных при работе с данной категорией граждан является решение проблем ресоциализации и реабилитации в окружающей социальной среде, оказание практической помощи по возвращению человека к нормальной жизни.В завершение выступления Сергей Василевский отметил, что с 2015 года количество преступлений совершенных в жилом секторе сократилось в три раза.В ходе заседания члены Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве обсудили эффективность работы участковых уполномоченных полиции, а также распространение информации об их деятельности среди населения.«Безусловно, важной темой нашего сегодняшнего обсуждения является организация деятельности участковых. Это очень тяжелая и очень важная работа. От того как участковый общается с людьми, как он реагирует на поступившие заявления и то как он готов помочь - зависит оценка деятельности полиции в целом», - отметила председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич подводя итог заседания.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве