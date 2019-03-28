Беда произошла с 21-летней моделью из Новочеркасска Ростовской
области Алисой Митровой.
Девушка попала в реанимацию больницы Шанхая с менингитом.
Беда произошла с 21-летней моделью из Новочеркасска Ростовской
области Алисой Митровой.
Девушка попала в реанимацию больницы Шанхая с менингитом.
В Китай россиянка приехала по работе не впервые. Параллельно девушка учится на заочном в Ростове-на-Дону на педагога.
В этот раз Алиса
отправилась в Поднебесную по рабочей визе месяц назад. Вернуться должна была через
полгода. О несчастье родителям россиянки сообщил ее возлюбленный, бразилец
Рафаэль. Молодые люди собирались пожениться.
Он рассказал, что
Алису без сознания доставили в ближайшую и самую дорогую в Шанхае больницу на
скорой помощи. Больше суток в реанимации медики боролись за жизнь россиянки.
Модель уже пришла в себя и даже поговорила с родными по видеосвязи. Однако неизвестно,
сколько еще она пробудет в больнице.
За лечение и
дальнейшую реабилитацию китайские врачи требуют около 2,5 миллиона рублей, передает сайт Семья
девушки такую сумму осилить не в силах, идет сбор средств.
Позже стало
известно, что у россиянки не оказалось медстраховки. Ее якобы должна была
оформить принимающая сторона – модельное агентство. Но на деле ее нет.
Медики оценивают
состояние девушки как "стабильно тяжелое". Сейчас самый сложный
период. Ближайшие четыре дня покажут, как организм справляется с заболеванием.
Потом предстоят еще десять дней нахождения в клинике.
По словам
родителей, о дальнейшей работе моделью теперь для Алисы речи не идет. После болезни
ее ждет долгая реабилитация в России.