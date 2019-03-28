Беда произошла с 21-летней моделью из Новочеркасска Ростовской области Алисой Митровой. Девушка попала в реанимацию больницы Шанхая с менингитом.

Беда произошла с 21-летней моделью из Новочеркасска Ростовскойобласти Алисой Митровой.Девушка попала в реанимацию больницы Шанхая с менингитом.В Китай россиянка приехала по работе не впервые. Параллельно девушка учится на заочном в Ростове-на-Дону на педагога.В этот раз Алисаотправилась в Поднебесную по рабочей визе месяц назад. Вернуться должна была черезполгода. О несчастье родителям россиянки сообщил ее возлюбленный, бразилецРафаэль. Молодые люди собирались пожениться.Он рассказал, чтоАлису без сознания доставили в ближайшую и самую дорогую в Шанхае больницу наскорой помощи. Больше суток в реанимации медики боролись за жизнь россиянки.Модель уже пришла в себя и даже поговорила с родными по видеосвязи. Однако неизвестно,сколько еще она пробудет в больнице.За лечение идальнейшую реабилитацию китайские врачи требуют около 2,5 миллиона рублей, передает сайт Семьядевушки такую сумму осилить не в силах, идет сбор средств.Позже сталоизвестно, что у россиянки не оказалось медстраховки. Ее якобы должна былаоформить принимающая сторона – модельное агентство. Но на деле ее нет.Медики оцениваютсостояние девушки как "стабильно тяжелое". Сейчас самый сложныйпериод. Ближайшие четыре дня покажут, как организм справляется с заболеванием.Потом предстоят еще десять дней нахождения в клинике.По словамродителей, о дальнейшей работе моделью теперь для Алисы речи не идет. После болезниее ждет долгая реабилитация в России.