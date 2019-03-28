Теледива показала пышные
формы поклонникам. Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором обнажена по
пояс.
Теледива показала пышные
формы поклонникам. Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором обнажена по
пояс.
В личном Instagram соблазнительная
ведущая опубликовала свежее фото с отдыха. Звезда позирует не террасе, на фоне голубых волн
океана. Анфиса Чехова запечатлена топлес.
Из одежды на ней только
юбка. Звезды стоит боком к камере и закрывает пышную грудь руками. Она задумчиво смотрит вдаль.
Пост телеведущая
сопроводила пронзительным стихотворением собственного сочинения. Звезда оставила поэзу
без названия. "Я люблю тебя -/ Нет ненадежней слов, / Катятся с губ сочным
горохом. / К этому чувству никто не бывает готов. / Все под откос: все
"хорошо" и "плохо", – написала знаменитость.
Отметим, что поклонники
остались очень довольны стихами. Они осыпали теледиву комплиментами. Кто-то даже
решил, что посвятила эти строки экс-супругу.
"Стихи мужу бывшему?"
– спросила интернет-обывательница. "Конечно! Кому же еще? ☺️А когда я умру, лет в 90, напишут "Умерла от тоски по бывшему
мужу"🤦🏻♀️😂😂😂 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – быстро нашлась с ответом .