Теледива показала пышные формы поклонникам. Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором обнажена по пояс.

Теледива показала пышныеформы поклонникам. Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором обнажена попояс.В личном Instagram соблазнительнаяведущая опубликовала свежее фото с отдыха. Звезда позирует не террасе, на фоне голубых волнокеана. Анфиса Чехова запечатлена топлес.Из одежды на ней толькоюбка. Звезды стоит боком к камере и закрывает пышную грудь руками. Она задумчиво смотрит вдаль.Пост телеведущаясопроводила пронзительным стихотворением собственного сочинения. Звезда оставила поэзубез названия. "Я люблю тебя -/ Нет ненадежней слов, / Катятся с губ сочнымгорохом. / К этому чувству никто не бывает готов. / Все под откос: все"хорошо" и "плохо", – написала знаменитость.Отметим, что поклонникиостались очень довольны стихами. Они осыпали теледиву комплиментами. Кто-то дажерешил, что посвятила эти строки экс-супругу."Стихи мужу бывшему?"– спросила интернет-обывательница. "Конечно! Кому же еще? ☺️А когда я умру, лет в 90, напишут "Умерла от тоски по бывшемумужу"🤦🏻‍♀️😂😂😂 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – быстро нашлась с ответом .