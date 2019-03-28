Педиатра Анастасию Орлову, чьи откровенные фото появились в социальных сетях, увольнять не собираются. Об этом заявила заместитель главного врача Центральной районной больницы города Кинешма Галина Воронова.

Педиатра Анастасию Орлову, чьи откровенные фото появились в социальных сетях, увольнять не собираются. Об этом заявила заместитель главного врача Центральной районной больницы города Кинешма Галина Воронова, пишет агентство РИА Новости.Напомним, ранее художница Елена Щеголева выложила серию фото Орловой в нижнем белье. Мнение общественности разделилось: кто-то не увидел в снимках ничего предосудительного, но были и те, кто считал, что подобное поведение недостойно врача.Похожая история недавно произошла в Барнауле. Родители одного из учеников местной школы пожаловались на преподавателя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову. Им не понравились ее фото в закрытом купальнике и коротком платье на фоне сугробов. Дело в том, что учительница состоит в федерации зимнего плаванья "Белые медведи".Несмотря на это, по словам Кувшинниковой, на нее начали давить, и девушка предпочла уволиться из школы. Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предложил Татьяне сформулировать правила поведения для учителей в социальных сетях. Она согласилась и будет вести соответствующий курс в местном институте повышения квалификации.