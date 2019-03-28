Педиатра Анастасию Орлову, чьи откровенные фото появились в социальных сетях, увольнять не собираются. Об этом заявила заместитель главного врача Центральной районной больницы города Кинешма Галина Воронова.
Педиатра Анастасию Орлову, чьи откровенные фото появились в социальных сетях, увольнять не собираются. Об этом заявила заместитель главного врача Центральной районной больницы города Кинешма Галина Воронова, пишет агентство РИА Новости.
Напомним, ранее художница Елена Щеголева выложила серию фото Орловой в нижнем белье. Мнение общественности разделилось: кто-то не увидел в снимках ничего предосудительного, но были и те, кто считал, что подобное поведение недостойно врача.
Похожая история недавно произошла в Барнауле. Родители одного из учеников местной школы пожаловались на преподавателя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову. Им не понравились ее фото в закрытом купальнике и коротком платье на фоне сугробов. Дело в том, что учительница состоит в федерации зимнего плаванья "Белые медведи".
Несмотря на это, по словам Кувшинниковой, на нее начали давить, и девушка предпочла уволиться из школы. Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предложил Татьяне сформулировать правила поведения для учителей в социальных сетях. Она согласилась и будет вести соответствующий курс в местном институте повышения квалификации.