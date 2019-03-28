В Средиземном море развернулась боевая операция. Европейский спецназ штурмом брал турецкое торговое судно, которое захватили мигранты из Северной Африки. Случай этот беспрецедентный.

В Средиземном море развернулась боевая операция. Европейский спецназ штурмом брал турецкое торговое судно, которое захватили мигранты из Северной Африки. Случай этот беспрецедентный.Сколько раз Италия эту картину видела — мигранты спускаются по трапу. Они наконец в Европе! Позади долгий путь в пустыне, сирийская передержка, Средиземное море. На берегу их встречают журналисты и полиция, у которой к беженцам в этот раз нестандартные обвинения — пиратство угон судна, угрозы жизни."Они не мигранты, потерпевшие кораблекрушение, а пираты. Они должны знать, что смогут увидеть Италию разве что в телескоп", — заявил Матео Сальвини, министр МВД, заместитель премьер-министра Италии.Преступление, в котором обвиняют 108 мигрантов, было совершено от безысходности. Они захватили корабль, который вообще-то пришел к ним на спасение — небольшое судно шло из Турции в Триполи, когда капитан заметил в море лодку, терпящую бедствие и взял утопающих на борт. Когда беженцы поняли, что везти в Европу их никто не собирается, захватили рубку и приказали сменить курс.В территориальных водах Мальты капитан ответил по рации, что не контролирует корабль, ему и команде угрожают. Спецназ на судно забросили с вертолета.Защищать пиратов взялись гуманитарные организации."Мы должны смотреть на эти 108 человек с точки зрения человечности и понимать, что любые их действия были направлены на самооборону, против смертельных последствий навязанных им бесчеловечной пограничной политикой Европы", — заявил Фрэнк Дорнер, сооснователь организации Sea Watch.На борту захваченного судна — 108 человек, из них 19 женщин и 12 детей. Пока все они свободны — в наручниках на берег Мальты сошли лишь трое. Именно их подозревают в планировании и организации захвата.Италия, которая давно сопротивляется потоку мигрантов, поблагодарила Мальту за оперативность и гостеприимство, еще раз напомнив, что для кораблей с мигрантами порты Италии уже год как закрыты.Это первый раз, когда беженцы угоняют судно, да еще такого размера. И судя по тому, что миссия удалась, этот пример может стать заразительным. Желающих попасть в Европу меньше не становится.