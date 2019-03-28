Пользователи Сети считают, что певица хочет пойти по стопам Филиппа Киркорова. Поводом для таких размышлений стала новая фотография на странице Ольги Бузовой в Instagram.

Пользователи Сети считают, что певица хочет пойти по стопам Филиппа Киркорова. Поводом для таких размышлений стала новая фотография на странице Ольги Бузовой в Instagram.На снимке звезда стоит на сцене в окружении танцоров. Исполнительница позирует в серебристом платье с асимметричной юбкой и массивной шляпкой, напоминающей корону. В подписи к посту Ольгу Бузова пригласила поклонников на концерт в Ледовом дворце "Витязь", который пройдет 30 марта в Подольске. "Я буду хедлайнером и подарю вам свое большое сольное выступление", – анонсировала певица.Пока одни подписчики написали, что очень ждут предстоящий концерт, другие обратили особое внимание на наряд телеведущей. Пользователи заявили, что яркий сценический образ она позаимствовала у коллеги Филиппа Киркорова. "У Киркорова костюм взяла?", "Есть что-то от Киркорова", "Точно хочет превзойти Фила", "Случаем не Киркоров ваш стилист на данном фото?", "Бузова, отдай костюм Киркорову!", "Оля Киркорова", – написали они.Ранее ВЦИОМ представил итоги опроса о самых главных фигурах минувшего года. Лидером среди музыкантов стал Филипп Киркоров. В список также попали пианист Денис Мацуев, артист Сергей Шнуров, певец Николай Басков и исполнительница Алла Пугачева, передает . При этом телеведущая с большим отрывом обогнала "поп-короля" по числу упоминаний в СМИ, сообщает .