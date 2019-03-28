Сбой движения поездов на Замоскворецкой линии московского метро. На станции Коломенская из неисправного поезда около 16 часов были высажены пассажиры. Из-за неисправного состава были увеличены интервалы движения поездов.

Сбой движения поездов на Замоскворецкой линии московского метро. На станции "Коломенская" из неисправного поезда около 16 часов были высажены пассажиры. Из-за неисправного состава были увеличены интервалы движения поездов. Примерно через 40 минут после этого инцидента движение поездов снова вошло в привычный график.27 марта неисправность подвижного состава привела к сбою движения на Люблинско-Дмитровской линии, напоминает "Интерфакс". Поезд с пассажирами из-за поломки 10 минут простоял в тоннеле между станциями "Печатники" и "Кожуховская". А 24 марта на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на рельсы. 50-летний мужчина оступился на краю платформы. При падении он практически не пострадал, но движение поездов временно приостанавливалось.