Неизвестный мужчина, подбежав к 73-летнему пожилому человеку со спины, нанес несколько ударов в область головы и тела, после чего открыто похитил мобильный телефон...

Сотрудниками патрульно-постовой службы МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали подозреваемого в грабеже, совершенное в отношение 73-летнего пенсионера.В дежурную часть территориального отдела с сообщением об ограблении обратился 73-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что он находился во дворе своего дома, когда неизвестный мужчина, подбежав к нему со спины, нанес несколько ударов в область головы и тела, после чего открыто похитил мобильный телефон.При попытке скрыться с похищенным, злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы. Им оказался 31–летний приезжий одной из стран ближнего зарубежья. Похищенное имущество в настоящее время изъято и будет возвращено владельцу по окончанию предварительного следствия.По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ. «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999) 010-51-79