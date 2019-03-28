В ходе обследования гаражного бокса оперативники обнаружили и изъяли несколько свертков с веществом и таблетками неизвестного происхождения...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО задержали 28-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств.В ходе обследования гаражного бокса, находящегося в пользовании у злоумышленника, оперативники обнаружили и изъяли несколько свертков с веществом и таблетками неизвестного происхождения, весы и упаковочный материал. Согласно результатам исследования часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, общей массой около 1 килограмма. Остальное изъятое направлено на экспертизу.Следственной частью УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22