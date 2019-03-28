Украина в своих терзаниях относительно Крыма похожа на мужчину, которого бросила женщина. При этом страдалец пытается ее вернуть весьма неординарными способами: поджигает ей дверь, рассказывает всем соседям, что она женщина легкого поведения и тому подобное. Можно ли этим добиться возвращения Крыма?

Украина в своих терзаниях относительно Крыма похожа на мужчину, которого бросила женщина. При этом страдалец пытается ее вернуть весьма неординарными способами: поджигает ей дверь, рассказывает всем соседям, что она женщина легкого поведения и тому подобное. Можно ли этим добиться возвращения Крыма, если стоять на позициях Петра Порошенко, который регулярно ездит в ООН и рассказывает, как Россия нарушает права крымских татар? Такое мнение высказал украинский политолог Александр Семченко в программе "Кто против?".Очередной демонстрацией "любви" к крымским татарам стала безмерная радость Рефата Чубарова, считающегося официальным лидером малочисленных крымских татар материковой Украины, по поводу недопуска крымско-татарской футбольной команды к соревнованиям в Турции.Матч был отменен, потому что футболисты — крымчане, то есть люди отверженные. Это показывает не только отношение к России, но и к крымским татарам, о свободе которых так печется Чубаров. При этом в списках команды только одна русская фамилия, остальные — татарские.Права крымских татар стали камнем преткновения и предметом спекуляции для представителей Меджлиса, считает ведущая радиостанции «Вести ФМ» Анна Шафран."Национальность совершенно не должна освобождать от ответственности. А тут налицо мошенничество. Собралось несколько мошенников и негодяев, которые назвали себя Меджлисом (в переводе означает "парламент"). А всем незнающим вокруг кажется, что это нечто духовное либо собрание высоких мудрецов. Поэтому с ними все носятся, как с писаной торбой. Представьте ситуацию, что в Европе соберутся несколько русских и назовут свою организацию, предположим, "Дума". Вряд ли хоть одна общественная организация будет заботиться об их правах".