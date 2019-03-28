Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта посетит штаб-квартиру компании Mail.ru Group и в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети ВКонтакте.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта посетит штаб-квартиру компании Mail.ru Group и в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте".Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов. По его словам, Медведев в преддверии 25-летия Рунета также встретится с руководителями ведущих российских IT-компаний Mail.ru Group и Yandex.Премьер в течение часа ответит на вопросы пользователей Сети в ходе в онлайн-трансляции VKLive.Медведев, который сам является активным интернет-пользователем (аудитория его аккаунтов в Facebook, Instagram, Twitter и "ВКонтакте" превышает 12 миллионов человек), и ранее общался с участниками социальных сетей.