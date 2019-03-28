Вокруг покойной Юлии Началовой страсти не утихают. На сей раз в информационном поле возник ее первый муж Дмитрий Ланской, который обрушился с критикой на ее горе-пиар-менеджеров. Помощница артистки не заставила себя ждать с реакцией.

Вокруг покойной Юлии Началовой страсти не утихают. На сей раз в информационном поле возник ее первый муж Дмитрий Ланской, который обрушился с критикой на ее "горе-пиар-менеджеров". Помощница артистки не заставила себя ждать с реакцией.Накануне, 27 марта, Дмитрий Ланской выступил с заявлением относительно шумихи, поднявшейся вокруг его имени. Появилась информация, что якобы это он требовал, чтобы Юлия Началова худела, в результате чего та даже начала страдать анорексией. Ланской опроверг эти данные, причем в жесткой форме."Что касается легенды, придуманной ее горе-пиар-менеджерами об анорексии, нет ни одного подтверждающего медицинского документа. Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь", – заявил первый муж Юлии Началовой.Слова Дмитрия Ланского дошли до пиар-директора певицы Анны Исаевой. Та прокомментировала высказывания мужчины на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. В частности, она заявила, что ничего подобного не говорила. "Странное дело. Я никогда ни в публичном пространстве, ни на кухнях не употребляла вслух фамилию " Ланской". Знать его не знала , и как то не хочется после вот таких заявлений ( мне сегодня выслали скрин, извините) о "горе пиар менеджерах" Началовой, которые состряпали на него напраслину и клевету. Пиар менеджером долгие годы являюсь я и не скрываю этого. Дмитрий обвиняет меня в том, чего я просто никогда не делала. Так что же это? Клевета на меня?" – задала риторический вопрос Исаева.Помощница потребовала предоставить материалы, доказывающие, что именно она обвиняла Дмитрия Ланского в анорексии певицы. "Странный он человек... а где хоть одно доказательство? Мое высказывание о нем, о его влиянии на жизнь Юлии? Так поносить человека можно за дело. А без дела провоцировать меня на войну с собой , зачем? Смысл то какой? (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)". – вопросила пиарщица Юлии Началовой.Напомним, что умерла 16 марта из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. 21 марта исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.