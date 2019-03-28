До президентских выборов на Украине осталось меньше недели. В лидирующей тройке Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Но у последней меньше всего реальных шансов выиграть. Гости студии ток-шоу Кто против? дали свои прогнозы на 31 марта.

До президентских выборов на Украине осталось меньше недели. В лидирующей тройке Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Но у последней меньше всего реальных шансов выиграть. Гости студии ток-шоу "Кто против?" дали свои прогнозы на 31 марта.Российский политолог Григорий Трофимчук считает, что выбор — Порошенко или Зеленский — одинаково плох: "Для украинского народа страшны и тяжелы оба варианта, без исключения. Нас, например, больше устраивает Порошенко, потому что бизнесмен воевать не будет. А формат "злого клоуна" еще не сработал для украинской действительности", — считает Трофимчук. Зеленский сам не управляет практически ничем, в том числе и деньгами.Политолог предположил, что "как раз при Зеленском все постсоветское пространство может получить "кровавый борщ" на Украине. Поэтому хотелось бы, чтобы ситуация вошла в нормальное русло".Военный эксперт Игорь Коротченко утверждает, что для Петра Порошенко предстоящие выборы – вопрос жизни и смерти: "Либо снова на коне, в президентском кресле, либо в тюрьме с конфискацией всего нажитого непосильным трудом. Поэтому масштаб фальсификаций поразит воображение всех".Коротченко считает важным, что президент Украины коррумпировал не только собственную страну, но и администрацию Барака Обамы. И теперь Дональд Трамп совместно с конгрессом США должен начать расследование, в частности по семье Байденов. Необходимо выяснить, каким образом при поддержке режима Порошенко путем незаконных экономических и финансовых сделок Байдены стали миллиардерами. По мнению эксперта, это вопрос национальной безопасности США.Результаты предстоящих на Украине выборов волнуют в равной степени, как Америку, так и Россию. Это наглядно продемонстрировала недавняя встреча российского премьер-министра с украинскими политиками из партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.Международный обозреватель ИД "Коммерсантъ" Максим Юсин высказал мнение, что визит Бойко и Медведчука показал заинтересованность Кремля в исходе выборов на Украине: "Иначе бы Россия так четко не делала ставку на определенную политическую силу. Более того, Кремль думает о тех парламентских выборах, которые состоятся через полгода. Российское руководство не ставит крест на политическом процессе на Украине, продолжает им интересоваться и правильно делает. Было бы глупо, если бы мы совсем отошли в сторону".Сергей Михеев поддержал Максима Юсина: "Конечно, российские власти правильно делают, что интересуются выборами на Украине". Он обратил особое внимание на то, что на днях в Киев прибыло 400 сотрудников ЦРУ, считающихся специалистами по выборам, и еще тысяча наблюдателей из непонятных 139 международных организаций. "Как сфальсифицировать выборы, на Украине сами знают. А что будут делать эти так называемые наблюдатели, и есть главная интрига 31 марта", — заключил ведущий.