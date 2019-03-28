До выборов президента Украины – 2019 остается несколько дней. По всей видимости, лидер Незалежной Петр Порошенко уже перестал надеяться на победу. Он выступил с публичным заявлением об уходе в Европарламент.

До выборов президента Украины – 2019 остается несколько дней. По всей видимости, лидер Незалежной Петр Порошенко уже перестал надеяться на победу. Он выступил с публичным заявлением об уходе в Европарламент.Порошенко намерен принять участие в кампании по выборам в законодательный орган. Об этом лидер Незалежной рассказал 27 марта в интервью ведущимукраинским каналам.Избрание депутатам общеевропейского законодательного органастало бы, по словам Порошенко, самым счастливым моментом в его жизни. Правда,чтобы принимать участие в выборах в Европарламент, Украине нужно вступить в ЕС.А перспектива этого крайне туманна.Да и сам Порошенко еще намерен побороться за президентскоекресло. До голосования остается несколько дней, лидер Незалежной понимает, чтоего позиции не так сильны, как раньше, поэтому намечает "запаснойаэродром". Евродепутатом глава государства намерен стать в случаепоражения на выборах 31 марта, сообщаетС приближением голосования риторика Порошенко становитсяжестче. На днях он назвал своего главного соперника на предстоящем голосовании.Как ни удивительно, но на роль основного оппонента глава Незалежной выбрал неактера Владимира Зеленского, лидирующего в предвыборной гонке и не бывшегопремьер-министра Юлию Тимошенко.По мнению , сражаться ему предстоит с президентомРоссии Владимиром Путиным. "Единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю,потому что другие боятся это делать, мой оппонент – Владимир Путин", – приводитего слова издание .Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Занесколько дней до голосования рейтинг составляет 17-19%. Главагосударства рискует проиграть актеру Владимиру Зеленскому – комика готовыподдержать около трети тех, кто придет к избирательным урнам.