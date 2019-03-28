До выборов президента Украины – 2019 остается несколько дней. По всей видимости, лидер Незалежной Петр Порошенко уже перестал надеяться на победу. Он выступил с публичным заявлением об уходе в Европарламент.
До выборов президента Украины – 2019 остается несколько дней. По всей видимости, лидер Незалежной Петр Порошенко уже перестал надеяться на победу. Он выступил с публичным заявлением об уходе в Европарламент.
Порошенко намерен принять участие в кампании по выборам в законодательный орган. Об этом лидер Незалежной рассказал 27 марта в интервью ведущим
украинским каналам.
Избрание депутатам общеевропейского законодательного органа
стало бы, по словам Порошенко, самым счастливым моментом в его жизни. Правда,
чтобы принимать участие в выборах в Европарламент, Украине нужно вступить в ЕС.
А перспектива этого крайне туманна.
Да и сам Порошенко еще намерен побороться за президентское
кресло. До голосования остается несколько дней, лидер Незалежной понимает, что
его позиции не так сильны, как раньше, поэтому намечает "запасной
аэродром". Евродепутатом глава государства намерен стать в случае
поражения на выборах 31 марта, сообщает
С приближением голосования риторика Порошенко становится
жестче. На днях он назвал своего главного соперника на предстоящем голосовании.
Как ни удивительно, но на роль основного оппонента глава Незалежной выбрал не
актера Владимира Зеленского, лидирующего в предвыборной гонке и не бывшего
премьер-министра Юлию Тимошенко.
По мнению , сражаться ему предстоит с президентом
России Владимиром Путиным. "Единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю,
потому что другие боятся это делать, мой оппонент – Владимир Путин", – приводит
его слова издание .
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. За
несколько дней до голосования рейтинг составляет 17-19%. Глава
государства рискует проиграть актеру Владимиру Зеленскому – комика готовы
поддержать около трети тех, кто придет к избирательным урнам.