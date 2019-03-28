Немецкая рок-группа Rammstein оказалась под огнем критики после публикации 35-секундного видеоролика, приуроченного к выходу нового сингла, на котором участники коллектива предстают в полосатых робах, напоминающих одежду узников в бывших нацистских концлагерях, на их шеях веревки от виселиц.

Немецкая рок-группа Rammstein оказалась под огнем критики после публикации 35-секундного видеоролика, приуроченного к выходу нового сингла, на котором участники коллектива предстают в полосатых робах, напоминающих одежду узников в бывших нацистских концлагерях, на их шеях веревки от виселиц.Как передает ТАСС, об этом сообщила ежедневная газета Bild, которая процитировала уполномоченного правительства ФРГ по вопросам противодействия антисемитизму Феликса Кляйна, посчитавшего, что музыканты перешли красную линию в своем творчестве и подчеркнувшего, что считает данный поступок "безвкусным использованием свободы творчества".В свою очередь бывший руководитель Центрального совета евреев в Германии Шарлотте Кноблох назвала непристойным и омерзительным то, что Rammstein использует страдания и убийство миллионов людей в развлекательных целях.Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер пригласил Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау, подчеркнув, что бесчеловечность Холокоста не позволяет использовать эту тему в рекламных целях.Комментария со стороны Rammstein пока не последовало.Группа была создана в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль относится к жанру индастриал-метала. Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде.Группа не раз обвинялась в праворадикальных тенденциях. Причиной для этого послужили шоу Rammstein, выдержанные в стиле Третьего рейха, тексты песен, смысл которых можно истолковать двояко, преобладающая тематика насилия и брутальности.Так, в 1998 году был снят видеоклип на сингл Stripped с использованием фрагментов документальных фильмов Лени Рифеншталь "Олимпия" (фильм о XI Летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине). После скандала с этим роликом, музыканты признались, что это было провокацией, они перешагнули границу, и такого больше не повторится.