Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 марта 2019 года.

Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 марта 2019 года.Звезда запечатлена на сцене в окружении танцоров. На исполнительнице – серебристое платье с асимметричным низом и массивная шляпка, напоминающая корону. В подписи к посту Ольгу Бузова пригласила поклонников на концерт в ледовом дворце "Витязь", который пройдет 30 марта в Подольске. "Я буду хедлайнером и подарю вам свое большое сольное выступление", – уточнила певица.Одни подписчики сообщили, что очень ждут концерта, а другие обратили внимание на наряд поющей ведущей. Пользователи предположили, что сценический образ она подсмотрела у поп-короля российской эстрады: "У Киркорова костюм взяла?", "Есть что-то от Киркорова", "Точно хочет превзойти Фила", "Случаем не Киркоров Ваш стилист на данном фото?", "Бузова, отдай костюм Киркорову!", "Оля Киркорова!".Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 марта 2019 года, читайте в и специальных .