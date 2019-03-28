В больнице скончался казанец, пострадавший во время пожара в девятиэтажке, передает ГТРК Татарстан. В Министерстве здравоохранения Татарстана сообщили, что у пострадавшего было обожжено более 93 процентов дыхательных путей.

В больнице скончался казанец, пострадавший во время пожара в девятиэтажке, передает ГТРК "Татарстан". В Министерстве здравоохранения Татарстана сообщили, что у пострадавшего было обожжено более 93 процентов дыхательных путей.Напомним, вчера днем из-за взрыва бытового газа произошло возгорание в многоквартирном доме на проспекте Победы. Хлопок повредил несколько квартир на седьмом и восьмом этажах. В одной из них частично была разрушена стена. Из горящей квартиры на восьмом этаже 38-летний мужчина перебрался на балкон этажом ниже. Там его и нашли спасатели. С места ЧП пострадавшего сразу же отправили в реанимацию.