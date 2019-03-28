Несмотря на развод, об Армене Джигарханяне и Виталине Цымбалюк-Романовской продолжают судачить. Так, прославленная артистка Екатерина Жемчужная высказалась крайне негативно в адрес пианистки.

Несмотря на развод, об Армене Джигарханяне и Виталине Цымбалюк-Романовской продолжают судачить. Так, прославленная артистка Екатерина Жемчужная высказалась крайне негативно в адрес пианистки.Сегодня, 28 марта, исполнилось 75 лет прославленной артистке Екатерине Жемчужной. Из них почти 60 она состоит в браке с режиссером театра "Ромэн" Георгием Жемчужным. Но она не боится этого модного веяния, когда у успешного артиста вдруг появляется молоденькая избранница. "Я бы отмутузила любую, кто на моего любимого позарится. Хотя у цыган такого позора нет. Для нас преданность очень важна", – призналась Жемчужная."Когда вижу этих старых, уж извините, козлов и рядом молодых дур, то они у меня вызывают только жалость. Мужчины наивно думают, что с юными любовницами или даже женами обретают вторую молодость. Разве не понимают, что им придется напрягаться, а это до инсульта может довести?" – задала риторический вопрос актриса.Жемчужная выделила и . Она призналась, что ей жалко его бывшую жену Татьяну Власову, с которой актер прожил 40 лет. "Я бы на месте Татьяны хорошенько всыпала бы деловой и проворной Виталине и даже постригла бы ее налысо. Любые связи дедушек с молодухами, на мой взгляд, патология, порнография и безнравственность", – цитирует народную артистку России Екатерину Жемчужную .Впрочем, есть и положительный пример. С последней женой Еленой ныне покойный актер Владимир Этуш жил душа в душу. Причем из семьи она его не уводила. Свадьба у пары, в которой избранница моложе на 42 года, состоялась лишь после того, как Этуш овдовел. Однако Жемчужная все равно к подобным отношениям относится недоверчиво."Уважение к старости, конечно, важно. Ухаживала она за ним, горшок выносила – помогала, одним словом, дедушке. Лена, без вопросов, молодец, и Этуш потрясающий. Но о себе-то она совсем забыла! Это разве правильно? Жизнь у каждого одна, и подарить ее нельзя", – заключила артистка.