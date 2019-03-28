В центре столицы Бангладеш горело 19-этажное здание. Люди, спасаясь от огня, спускались по трубам, выступам и при помощи самодельных веревок. В настоящее время огонь почти потушен. Количество жертв уточняется.

В центре столицы Бангладеш горело 19-этажное здание. Люди, спасаясь от огня, спускались по трубам, выступам и при помощи самодельных веревок.Инцидент произошел сегодня, 28 марта, в Дакке. Спасатели, прибывшие на место пожара, быстро израсходовали весь запас воды, и были вынуждены несколько ее пополнять в окрестностях города в местных водоемах.В тушении пожара был задействован вертолет и военные.Часть людей спаслись самостоятельно, выбираясь из здания любой ценой. Некоторые смогли дождаться пожарных, дыша через мокрые тряпки и полотенца.Количество жертв в настоящее время уточняется, достоверно известно о гибели одного человека, сорвавшегося с большой высоты.