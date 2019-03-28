Об освобождении сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан пациентов частных реабилитационных центров и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Приковывали наручниками, били и не давали спатьСотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан освободили около тридцати узников реабилитационных центров с оптимистичными названиями - «Счастливая жизнь» и «Возрождение». Пациенты с алкогольной и наркотической зависимостью разделились на два лагеря. Одни называют методы лечения варварскими и неприемлемыми. Другие считают, что курс жёсткой реабилитации помог преодолеть пагубное пристрастие. Однако все сходятся во мнении – дни, проведённые в неволе, были трудным испытанием.Забота окупается отдачейКогда новгородские полицейские были откомандированы в Санкт-Петербург, чтобы обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу 2018, им доверяли самые ответственные и горячие участки работы. Например, фанзону. А насколько успешно сотрудники поддерживают порядок у себя? Какова ситуация с криминогенной обстановкой в регионе? Насколько поможет в работе программное обеспечение «Интеллект»? Об этом и многом другом рассказал начальник УМВД России по Новгородской области генерал-майор полиции Сергей Коломыцев.Я муза, не буду скрыватьЕлизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Ёлка, начала музыкальную карьеру в составе группы B&B.Популярность пришла к ней в 2011 году с хитом «Прованс». Певицу назвали открытием года. На волне успеха она отправилась с первыми большими гастролями по городам и весям России. Сегодня Ёлка - обладательница престижных музыкальных премий. Её песни часто становятся саундтреками к кинопроектам. Она играет в эпизодах картин и озвучивает персонажей мультфильмов.Елизавета Иванцив пришла в редакцию для интервью и озарила её очаровательной лучезарной улыбкой, подарила всем весеннее настроение. Тут же показалось, что самое лучшее у всех нас ещё впереди…Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 12, а также на интернет-странице издания.