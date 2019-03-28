Принц Гарри берет отцовский отпуск. Герцог Сассекский
оставит королевские обязанности и посвятит все время до родов беременной жене.
Королевский эксперт похвалил принца за такое современное решение.
Принц Гарри берет отцовский отпуск. Герцог Сассекский
оставит королевские обязанности и посвятит все время до родов беременной жене.
Королевский эксперт похвалил принца за такое "современное" решение.
Первенец и Меган Маркл появится на свет в
апреле. Герцог Сассекский до и после этого знаменательного события намерен
провести время с женой – не отвлекаясь при этом на свои обычные королевские
обязанности.
Королевский эксперт Дикки Арбитер решение 34-летнего герцога
Сассекского одобряет. Он считает, что это очень "современно", так
поступил и старший брат Гарри, принц Уильям. Тем более, что Меган Маркл в последний
триместр своей беременности сильно нервничает.
"Это современная вещь. Принц Уильям делал это для своих
детей с Кейт Миддлтон. И Гарри собирается поступить так же, как только родится
его ребенок. Старшее поколение этого не делало. Они продолжали выполнять свои
обязанности. Это новая традиция", – отметил Арбитер в интервью изданию Usmagazine.
По его словам,
продолжительность отпуска составит от двух недель до месяца.
Дикки Арбитер рассказал и о намерении герцога Сассекского
переехать из Лондона в замок Frogmore в двадцати милях от британской столицы.
Там он с Меган Маркл сможет жить более частной жизнью, там есть простор для
досуга и игр с детьми. "Он создает свою собственную зону комфорта с женой,
и это имеет смысл", – заключил эксперт.
Создать зону комфорта для Меган Маркл будет, судя по всему,
непросто. Елизавете II
уже не раз намекали, что прихоти беременной герцогини Сасекской слишком дорого
обходятся казне. В частности, Маркл заявила, что не будет носить одежду для
беременных – она почти вся "безвкусная". Герцогиня остановила свой
выбор в пользу свободных моделей от люксовых модных домов вроде Dior и
Givenchy. Новый гардероб будущей мамочки обошелся в полмиллиона долларов – это в
семь раз больше, чем потратила на "беременный" гардероб супруга
принца Уильяма Кейт Миддлтон, пишет "Комсомольская правда".