Принц Гарри берет отцовский отпуск. Герцог Сассекский оставит королевские обязанности и посвятит все время до родов беременной жене. Королевский эксперт похвалил принца за такое современное решение.

Принц Гарри берет отцовский отпуск. Герцог Сассекскийоставит королевские обязанности и посвятит все время до родов беременной жене.Королевский эксперт похвалил принца за такое "современное" решение.Первенец и Меган Маркл появится на свет вапреле. Герцог Сассекский до и после этого знаменательного события намеренпровести время с женой – не отвлекаясь при этом на свои обычные королевскиеобязанности.Королевский эксперт Дикки Арбитер решение 34-летнего герцогаСассекского одобряет. Он считает, что это очень "современно", такпоступил и старший брат Гарри, принц Уильям. Тем более, что Меган Маркл в последнийтриместр своей беременности сильно нервничает."Это современная вещь. Принц Уильям делал это для своихдетей с Кейт Миддлтон. И Гарри собирается поступить так же, как только родитсяего ребенок. Старшее поколение этого не делало. Они продолжали выполнять своиобязанности. Это новая традиция", – отметил Арбитер в интервью изданию Usmagazine.По его словам,продолжительность отпуска составит от двух недель до месяца.Дикки Арбитер рассказал и о намерении герцога Сассекскогопереехать из Лондона в замок Frogmore в двадцати милях от британской столицы.Там он с Меган Маркл сможет жить более частной жизнью, там есть простор длядосуга и игр с детьми. "Он создает свою собственную зону комфорта с женой,и это имеет смысл", – заключил эксперт.Создать зону комфорта для Меган Маркл будет, судя по всему,непросто. Елизавете IIуже не раз намекали, что прихоти беременной герцогини Сасекской слишком дорогообходятся казне. В частности, Маркл заявила, что не будет носить одежду длябеременных – она почти вся "безвкусная". Герцогиня остановила свойвыбор в пользу свободных моделей от люксовых модных домов вроде Dior иGivenchy. Новый гардероб будущей мамочки обошелся в полмиллиона долларов – это всемь раз больше, чем потратила на "беременный" гардероб супругапринца Уильяма Кейт Миддлтон, пишет "Комсомольская правда".