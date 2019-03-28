Австралийские ученые выяснили, почему автомобилисты недолюбливают велосипедистов. Исследователи пришли к выводу, что владельцы машин дегуманизируют тех, кто предпочитает передвигаться на более экологичном транспорте.

Австралийские ученые выяснили, почему автомобилисты недолюбливают велосипедистов. Исследователи пришли к выводу, что владельцы машин дегуманизируют тех, кто предпочитает передвигаться на более экологичном транспорте, сообщает Science Direct.В проекте австралийцев участвовали 442 добровольца. Автолюбителей спросили, как часто они проявляли агрессию по отношению к велосипедистам, повышали на них голос или подрезали.Кроме того, участников опроса попросили оценить утверждения вроде "Велосипедисты механические и холодные, как роботы", а также предполагаемый уровень развития велосипедистов по шкале от обезьяны до человека и от таракана до человека.В результате, более 41 процента опрошенных присвоили велосипедистам рейтинг ниже 100 процентов по двум предлагавшимся шкалам.По словам ученых, многие автомобилисты настолько ослеплены яростью, когда находятся за рулем, что вообще не воспринимают велосипедистов за людей. Дегуманизация – крайне опасное явление. Именно ей объясняется масштаб и жестокость геноцидов, а в некоторых случаях – ужесточения наказаний в суде.