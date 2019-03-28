Французский клуб Пари Сен-Жермен не собирается расставаться с нападающим Килианом Мбаппе, на которого претендует мадридский Реал. Руководство ПСЖ готово значительно повысить зарплату 20-летнему французу, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в составе парижан.

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" не собирается расставаться с нападающим Килианом Мбаппе, на которого претендует мадридский "Реал". Руководство "ПСЖ" готово значительно повысить зарплату 20-летнему французу, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в составе парижан.По информации El Mundo, "Пари Сен-Жермен" планирует раскошелиться на 40 миллионов евро. Если это произойдет, Мбаппе обойдет в зарплатной ведомости бразильца Неймара, получающего на данный момент больше всех в клубе.Ранее стало известно, что мадридский "Реал" готов предложить за переход форварда "ПСЖ" в стан "сливочных" 280 миллионов евро.