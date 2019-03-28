Российский лидер проехался по столице Киргизии Бишкеку на своем лимузине Aurus. Компанию главе государства составил глава республики Сооронбай Жээнбеков.

Российский лидер проехался по столицеКиргизии Бишкеку на своем лимузине Aurus. Компанию главе государствасоставил глава республики Сооронбай Жээнбеков.Ролик, на котором главы государств выходятиз автомобиля, опубликовал в своем блоге в Twitter журналист ДмитрийСмирнов. Лимузин передвигается по городу сразу с двумяштандартами – России и Киргизии.Отметим, сейчаснаходится в Киргизии в рабочей поездке. Президента двух странобсуждали перспективы развития российско-киргизских отношений.