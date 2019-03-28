Российский лидер проехался по столице
Киргизии Бишкеку на своем лимузине Aurus. Компанию главе государства
составил глава республики Сооронбай Жээнбеков.
Российский лидер проехался по столице
Киргизии Бишкеку на своем лимузине Aurus. Компанию главе государства
составил глава республики Сооронбай Жээнбеков.
Ролик, на котором главы государств выходят
из автомобиля, опубликовал в своем блоге в Twitter журналист Дмитрий
Смирнов. Лимузин передвигается по городу сразу с двумя
штандартами – России и Киргизии.
Отметим, сейчас
находится в Киргизии в рабочей поездке. Президента двух стран
обсуждали перспективы развития российско-киргизских отношений.