Пьяная ссора двух товарищей из Астрахани завершилась дракой и поножовщиной, в результате один подельник отправился в морг, а другой - в следственный изолятор. Свидетелями смертельной стычки стала дворовая детвора, один из подростков снимал происходящее на видео.

Пьяная ссора двух товарищей из Астрахани завершилась дракой и поножовщиной, в результате один подельник отправился в морг, а другой — в следственный изолятор. Свидетелями смертельной стычки стала дворовая детвора, один из подростков снимал происходящее на видео.Конфликт произошел утром 28 марта на улице Тренёва, но что стало его причиной, остается неизвестным. Мужчина 1991 года рождения едва держался на ногах, стоя у своего подъезда, тогда как его соратник — товарищи вместе собирали и сдавали металлолом — требовал от него ответа. Издалека он поразил своего товарища камнем, а потом подошел вплотную, вытащил нож и несколько раз пырнул его.Пострадавший спустя минуту рухнул на землю, когда на место прибыли врачи, спасать его было уже поздно. Задержать убийцу труда не составило, им оказался 40-летний местный житель. Сейчас следователи пытаются выяснить, что же он не поделил с собутыльником.