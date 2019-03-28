Несостоявшаяся невестка известного актера Вадима Андреева заявила, что пять лет терпела побои и унижения. Анастасия Нефедова заявила с студии Пусть говорят, что сын звезды российских сериалов преследует ее.

Несостоявшаяся невестка известного актера Вадима Андреева заявила,что пять лет терпела побои и унижения. Анастасия Нефедова заявила с студии "Пустьговорят", что сын звезды российских сериалов преследует ее.Стюардесса Анастасия Нефедова несколько лет состояла вгражданском браке с Андреем Андреевым, который является сыном знаменитогоартиста. Сейчас девушка одна воспитывает трехлетнюю дочь от экс-возлюбленного.В ток-шоу "Пусть говорят" она рассказала, что много лет терпела побои."Все наши проблемы начались тогда, когда я узнала, что унего есть гражданская супруга вторая. Он сказал, что они давным-давнорасстались, просто она осталась без бюджета и он ее поддерживает", – пояснилаАнастасия.Несостоявшаяся невестка рассказала, что Андреев-младший жилна две семьи. У него есть пятилетняя дочь от другой женщины. Нефедова добавила,что за три года ни актер Вадим Андреев, ни его жена так и не познакомилисьвнучкой. Более того, ее бывший гражданский муж даже не пытался познакомить ее ссемьей.На съемочной площадке "Пусть говорят" появилась матьАнастасии – Ирина Нефедова. Она заявила, что несостоявшийся зять избивал нетолько ее дочь, иногда она тоже попадала под горячую руку."Человек абьюзер. Оннаслаждается тем, что он уничтожает физически, материально, моральнорастаптывает, ему важно спровоцировать скандал, ему важно причинить боль", -говорила Нефедова старшая.Меж тем, сам Андрей Андреев, который находился за кулисами,утверждает, что тещу и пальцем не трогал, а вот экс-возлюбленную один раз всеже ударил. По его словам, Анастасия получила за дело. "Я ей один раз далпощечину в Краснодаре", – сообщил Андреев-младший.Сейчас интересы Анастасии Нефедовой защищает известныйадвокат Екатерина Гордон. "Ставить подсомнение факт избиения не стоит, потому что есть уже административное взыскание– это не первый привод. Это заявление очередное, сейчас идет вопрос обуголовной ответственности", – рассказал юрист в программе Первогоканала.Редакторы ток-шоу связались по телефону с самим ВадимомАндреевым. Артист считает, что несостоявшаяся невестка положила глаз на егоимущество."Там кроме корысти ничего ей не движет. Для меня это ясно.Она, собственно, это особо не скрывает. У нее проскальзывает навязчивая идея,что все достанется Соне, нашей вот этой внучке. Кому что достанется разговоранет. Мы пока, слава Богу, живы-здоровы с женой. И почему-то идет какой-торазговор о каком-то потенциальном наследстве. Почему я должен какие-то квартирыпокупать?" – рассказал Вадим Андреев корреспонденту .