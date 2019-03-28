Несостоявшаяся невестка известного актера Вадима Андреева заявила,
что пять лет терпела побои и унижения. Анастасия Нефедова заявила с студии Пусть
говорят, что сын звезды российских сериалов преследует ее.
Несостоявшаяся невестка известного актера Вадима Андреева заявила,
что пять лет терпела побои и унижения. Анастасия Нефедова заявила с студии "Пусть
говорят", что сын звезды российских сериалов преследует ее.
Стюардесса Анастасия Нефедова несколько лет состояла в
гражданском браке с Андреем Андреевым, который является сыном знаменитого
артиста. Сейчас девушка одна воспитывает трехлетнюю дочь от экс-возлюбленного.
В ток-шоу "Пусть говорят" она рассказала, что много лет терпела побои.
"Все наши проблемы начались тогда, когда я узнала, что у
него есть гражданская супруга вторая. Он сказал, что они давным-давно
расстались, просто она осталась без бюджета и он ее поддерживает", – пояснила
Анастасия.
Несостоявшаяся невестка рассказала, что Андреев-младший жил
на две семьи. У него есть пятилетняя дочь от другой женщины. Нефедова добавила,
что за три года ни актер Вадим Андреев, ни его жена так и не познакомились
внучкой. Более того, ее бывший гражданский муж даже не пытался познакомить ее с
семьей.
На съемочной площадке "Пусть говорят" появилась мать
Анастасии – Ирина Нефедова. Она заявила, что несостоявшийся зять избивал не
только ее дочь, иногда она тоже попадала под горячую руку.
"Человек абьюзер. Он
наслаждается тем, что он уничтожает физически, материально, морально
растаптывает, ему важно спровоцировать скандал, ему важно причинить боль", -
говорила Нефедова старшая.
Меж тем, сам Андрей Андреев, который находился за кулисами,
утверждает, что тещу и пальцем не трогал, а вот экс-возлюбленную один раз все
же ударил. По его словам, Анастасия получила за дело. "Я ей один раз дал
пощечину в Краснодаре", – сообщил Андреев-младший.
Сейчас интересы Анастасии Нефедовой защищает известный
адвокат Екатерина Гордон. "Ставить под
сомнение факт избиения не стоит, потому что есть уже административное взыскание
– это не первый привод. Это заявление очередное, сейчас идет вопрос об
уголовной ответственности", – рассказал юрист в программе Первого
канала.
Редакторы ток-шоу связались по телефону с самим Вадимом
Андреевым. Артист считает, что несостоявшаяся невестка положила глаз на его
имущество.
"Там кроме корысти ничего ей не движет. Для меня это ясно.
Она, собственно, это особо не скрывает. У нее проскальзывает навязчивая идея,
что все достанется Соне, нашей вот этой внучке. Кому что достанется разговора
нет. Мы пока, слава Богу, живы-здоровы с женой. И почему-то идет какой-то
разговор о каком-то потенциальном наследстве. Почему я должен какие-то квартиры
покупать?" – рассказал Вадим Андреев корреспонденту .