Исполнительница сдержала свое обещание и
оправдала надежды поклонников, приехав на гастроли в нашу страну. И это не
единственная благая цель, с которой прибыла певица Maruv.
Исполнительница сдержала свое обещание и
оправдала надежды поклонников, приехав на гастроли в нашу страну. И это не
единственная благая цель, с которой прибыла певица Maruv.
В этом уверен член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме
Вадим Манукян. "Украинская певица Maruv сдержала свое
обещание и приехала с гастролями в Россию. Несмотря на нападки недоброжелателей,
она поехала наводить мосты дружбы", – заявил собеседник "Дни.ру".
Эксперт отметил, что именно за таких артистов и такие
гастроли он выступает "всячески за". "Она подобна Саманте Смит, которая в 80-е
года прошлого века приехала из США в СССР снимать напряжение между странами.
Давно пора положить конец вражде между государствами. Два братских народа не
имеют права позволять кучкам неадекватов мешать их отношениям", – заключил
Вадим Манукян.
Напомним, певица
Maruv рассказала о приезде на гастроли в Россию в своем Instagram. Исполнительница встретилась с
фанатами.
Напомним,
победительница украинского национального отбора отказалась от
участия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали за
гастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт.
Как писали
"Дни.ру", ранее украинской присудили награду в России. Артистка одержала победу в
номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.