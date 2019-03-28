Исполнительница сдержала свое обещание и оправдала надежды поклонников, приехав на гастроли в нашу страну. И это не единственная благая цель, с которой прибыла певица Maruv.

Исполнительница сдержала свое обещание иоправдала надежды поклонников, приехав на гастроли в нашу страну. И это неединственная благая цель, с которой прибыла певица Maruv.В этом уверен членэкспертного совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадим Манукян. "Украинская певица Maruv сдержала своеобещание и приехала с гастролями в Россию. Несмотря на нападки недоброжелателей,она поехала наводить мосты дружбы", – заявил собеседник "Дни.ру".Эксперт отметил, что именно за таких артистов и такиегастроли он выступает "всячески за". "Она подобна Саманте Смит, которая в 80-егода прошлого века приехала из США в СССР снимать напряжение между странами.Давно пора положить конец вражде между государствами. Два братских народа неимеют права позволять кучкам неадекватов мешать их отношениям", – заключилВадим Манукян.Напомним, певицаMaruv рассказала о приезде на гастроли в Россию в своем Instagram. Исполнительница встретилась сфанатами.Напомним,победительница украинского национального отбора отказалась отучастия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали загастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт.Как писали"Дни.ру", ранее украинской присудили награду в России. Артистка одержала победу вноминации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.