Первоначально поджог был лишь одной из версий произошедшего, в частности, рассматривалась версия неисправности проводки в магазине на улице Краснодонцев. Все сомнения сняли эксперты, обнаружившие на крыше здания несколько очагов возгорания, а спустя несколько дней стражи порядка задержали и предполагаемого пиромана.

Рецидивист из Первоуральска рискует не только отправиться на пять лет в колонию, но и получить впечатляющий "счет" за поджог супермаркета в ночь на 8 марта. Тогда площадь пожара превысила полторы тысячи квадратных метров, а нанесенный ущерб оценили более чем в 100 миллионов рублей, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк. Начало пожара сняла камера наблюдения.Первоначально поджог был лишь одной из версий произошедшего, в частности, рассматривалась версия неисправности проводки в магазине на улице Краснодонцев. Все сомнения сняли эксперты, обнаружившие на крыше здания несколько очагов возгорания, а спустя несколько дней стражи порядка задержали и предполагаемого пиромана — им оказался 33-летний местный житель, хорошо знакомый стражам порядка.Отпираться он не стал, хотя компенсация нанесенного ущерба может лечь на его плечи. Что сподвигло рецидивиста взяться за спички, полицейские не уточняют.Помимо супермаркета, сгорели складские помещения и ветеринарная клиника. Находившихся внутри кошек спас вовремя прибывший на место врач.