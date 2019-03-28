Завершились переговоры Владимира Путин и президента Киргизии Сооронбайя Жээнбекова. В настоящее время идет подписание соглашений по их итогам. Это солидный пакет документов о сотрудничестве в целом ряде отраслей.

Завершились переговоры Владимира Путин и президента Киргизии Сооронбайя Жээнбекова. В настоящее время идет подписание соглашений по их итогам. Это солидный пакет документов о сотрудничестве в целом ряде отраслей. Большая часть касается торговли и промышленности. Общая сумма соглашений, по предварительным данным, составляет около 12 миллиардов долларов.Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Киргизии. Двусторонний товарооборот в прошлом году вырос на 17 процентов, доля нашей страны в объеме внешней торговли республики — вторая по величине после Китая. При этом власти республики намерены еще больше увеличить товарооборот — до 2 миллиардов долларов. Общая сумма накопленных российских инвестиций в экономике Киргизии превышает 200 миллионов долларов. В стране работают около семисот совместных российско-киргизских предприятий, передает телеканал "Россия 24".Переговоры проходили сначала в узком, а затем — в широком составе. В составе российской делегации был глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер — глава аппарата правительства Константин Чуйченко, возглавляющий российскую часть двусторонней межправительственной комиссии, министр экономического развития Максим Орешкин и глава Минпросвещения Ольга Васильева, министр транспорта Евгений Дитрих, министр энергетики Александр Новак, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также глава РЖД Олег Белозеров, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, глава "Газпрома" Алексей Миллер и другие.Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков также примут участие в межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции". Предполагается, что президенты выступят на пленарном заседании. Как понятно из названия, конференция также посвящена развитию сотрудничества и взаимодействия двух стран. Лидеры также посетят дом-музей советского писателя Чингиза Айтматова и возложат венки к Вечному огню.