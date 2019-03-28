В одиночную камеру на карантин в СИЗО Лефортово помещен экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов. Он слушает радио, в камере есть книги, в том числе Библия, но нет горячей воды, а телевизор без антенны, потому не работает.

В одиночную камеру на карантин в СИЗО "Лефортово" помещен экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов. Он слушает радио, в камере есть книги, в том числе Библия, но нет горячей воды, а телевизор без антенны, потому не работает.Жалоб на условия содержания от него не поступило, отметил посетивший в СИЗО обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей бывшего министра ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Собственные книги в тюрьму взять экс-министру не позволили, сообщает "Интерфакс".Экс-министру уже выдали личную одежду. На встрече с общественниками Михаил Абызов был облачен в спортивный костюм.Руководство СИЗО не возражает, чтобы помещенному предварительно на два месяца под стражу экс-министру передали антенну для телевизора.Абызов хотел взять с собой книгу Дэвида Перлмуттера и Кристин Лоберг "Еда и мозг", книгу Юваля Ноя Харари "Homo deus. Краткая история будущего" и роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго". Но это запрещено. Тогда бывший министр выразил желание передать эти книги в тюремную библиотеку, чтобы он мог их читать. Руководство СИЗО обещало подумать над этим предложением.В карантине Абызов может провести до 10 суток, а затем будет переведен в общую камеру. Басманный суд Москвы арестовал Михаила Абызова до 25 мая 2019 года.С апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, по мнению следствия, вместе с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров похитил 4 миллиарда рублей со счетов ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Все деньги были вывезены из России. При этом Абызов своей вины не признает, но готов к сотрудничеству со следствием. Адвокаты предложили за освобождение Абызова залог в один миллиард рублей.