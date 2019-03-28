Школа современной пьесы отмечает свой 30-й день рождения новым спектаклем На Трубе. Эта история о событиях в стенах знаменитого особняка на Неглинной улице и об исторических личностях, которые его посещали. Вместе с актерами зрители отправляются в путешествие по старинному зданию.

"Школа современной пьесы" отмечает свой 30-й день рождения новым спектаклем "На Трубе". Эта история о событиях в стенах знаменитого особняка на Неглинной улице и об исторических личностях, которые его посещали. Вместе с актерами зрители отправляются в путешествие по старинному зданию.Вся история 200-летнего особняка на Трубной площади в одном спектакле. Здесь Чайковский праздновал свою свадьбу, Максим Горький отмечал премьеру спектакля "На дне", а Достоевский произносил свою знаменитую речь о Пушкине. Действие переносит зрителя в XIX век. Вот, например, одно из самых дорогих и модных мест того времени — ресторан "Эрмитаж Оливье". Это здесь придумали самый знаменитый русский салат.Всего семь историй. Проводники на время спектакля — нынешние обитатели особняка на Неглинной, актеры "Школы современной пьесы". Премьерой постановки "На Трубе" театр отметил свой 30-летний юбилей."Мы здесь живем давно. Театр живет насыщенно, востребованно и очень надеюсь, что мы передадим будущему поколению и этот дом, и этот театр, и этот уникальный репертуар", — говорит народный артист России Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы".Домой на родную сцену "Школа современной пьесы" вернулась совсем недавно. Почти шесть лет здание на Неглинной восстанавливали после пожара. Отреставрировали росписи на потолке, воссоздали утраченную в огне люстру. Под десятками слоев штукатурки обнаружили фрески, которым больше двух веков. Театру вернули исторический облик, но при этом полностью модернизировали залы — новый звук, свет и самое современное оборудование."Зал, который вы можете посетить, он совершенно удивительный, потому что применены новые технологии, и он может трансформироваться. То есть сцена может быть в любом месте: хотите — в середине зала, хотите — слева, хотите — справа", — объясняет Александр Кибовский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы.За 30 лет здесь поставили больше 80 пьес, которые прежде никогда не воплощались на театральной сцене. Поэтому "Школа современной пьесы" называется себя "театром мировых премьер".