Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в российском Центре подготовки космонавтов. Отмечается, что прощание с Быковским состоится 29 марта в 12 часов в Доме космонавтов Звездного городка.Валерий Федорович закончил Качинское военное авиационное училище летчиков и Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского.Вошел вместе с Юрием Гагариным и Германом Титовым в первый отряд космонавтов в 1963 году.Первый свой полёт в космос совершил командиром корабля "Восток-5" с 14 по 19 июня 1963 года. Одновременно в космосе находился "Восток-6", пилотируемый первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.Полет "Востока-5" до сих пор остается самым длительным одиночным полётом — почти 5 суток.Быковский был командиром экипажа корабля "Союз-2", который должен был стартовать 24 апреля 1967 года для стыковки с запущенным ранее кораблём "Союз-1" и перехода второго и третьего членов экипажа "Союза-2" (Алексея Елисеева и Евгения Хрунова) для возвращения на "Союзе-1". Ввиду неполадок на "Союзе-1", полёт которого окончился гибелью космонавта Владимира Комарова, старт "Союза-2" был отменён.В 1965—1969 годах Быковский возглавлял группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны Л1/"Зонд" и посадке на неё Л3.Во втором своём космическом полёте с 15 по 23 сентября 1976 года также был командиром корабля "Союз-22". Полёт продолжался 7 суток 21 час 52 минуты 17 секунд.Третий полёт совершил в качестве командира советско-немецкого экипажа на корабле "Союз-31" (26 августа — 3 сентября 1978 года) для работы на борту орбитальной станции «Салют-6», возвратился на корабле «Союз-29», весь полёт продолжался 7 суток 20 часов 49 минут 4 секунды.В общей сложности, Быковский проработал в космосе 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды. В 1988 году ушёл из отряда космонавтов.