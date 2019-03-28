Юлия Меньшова отправилась в Таиланд. Популярная телеведущая выложила фотографию, на которой запечатлена на берегу океана.

Юлия Меньшова отправилась в Таиланд. Популярная телеведущая выложила фотографию, на которой запечатлена на берегу океана.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Меньшова опубликовала фотографии и короткие видео из путешествия по Таиланду. Популярная телеведущая щедро делится с многочисленными подписчиками знаниями, полученными на экскурсиях. Лицо Первого канала разительно отличилась от остальных представителей шоу-бизнеса, потому что предпочла не демонстрировать фото в купальниках, зато показала местные красоты.Впрочем, Юлия все же выложила фотографию без верхней одежды. "Ну, короче говоря, можно не только бесконечно смотреть на горящий огонь 🔥 и текущую воду 💦 , но и просто – на прибой океана 🌊 . А также можно бесконечно в нем сидеть 🏊🏻♀, не вылезая, если б только не страшно было бы сгореть под солнышком☀, потому что такой теплой и комфортной воды я никогда в жизни не встречала. Нигде!" – заявила Меньшова под фото, на котором запечатлена. по всей вероятности, в купальнике.Ироничная телеведущая попросила прощения у всех, кому может быть больно при просмотре этих отпускных снимков, и отметила, что вскоре это компенсирует. Уже в начале апреля Юлия Меньшова побывает в Сибири, где сыграет спектакль.Перед этим ее ждет Королев с той же постановкой. Да и вообще, по словам ведущей, в Таиланде она не только отдыхает, но и работает. намерена записать выпуск рубрики "Вместе"."И вообще, каникулы короткие совсем 🙅🏻♀🤦🏼♀ Понимаю, что оправдания мои вообще никудышние по сравнению с фоткой 🤪, но удержаться все равно не могу". – призналась . Отметим, что фанаты пришли в восторг от фотографии популярной ведущей и только порадовались за нее.