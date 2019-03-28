Легенда советской и российской эстрады 90-летний поэт песенник Николай Добронравов 28 марта внезапно потерял сознание. Медики, прибывшие домой к поэту по вызову, приняли решение об экстренной госпитализации. Рядом с ним неотлучно находится его супруга - композитор Александра Пахмутова.

Легенда советской и российской эстрады 90-летний поэт-песенник Николай Добронравов 28 марта внезапно потерял сознание.Медики, прибывшие домой к поэту по вызову, приняли решение об экстренной госпитализации.Сейчас Николай Николаевич находится в стационаре одной из московских больниц, рядом с ним неотлучно находится его супруга — композитор Александра Пахмутова, пишет StarHit.Пока точный диагноз, с которым был госпитализирован Николай Добронравов, неизвестен.Между тем источник, близкий к окружению поэта, сообщил РИА Новости, что информация о госпитализации недостоверна. "С Николаем Николаевичем все в порядке", — сказал собеседник агентства.Поэт, чьи песни стали любимы несколькими поколениями людей в СССР и современной России отмечал 90-летний юбилей в ноябре 2018 года.