Ксения Собчак – феминистка. На таких, как она, и должно опираться современное российское общество. С программным заявлением светская львица выступила в своем телеграм-канале.

Ксения Собчак – феминистка. На таких, как она, и должноопираться современное российское общество. С программным заявлением светскаяльвица выступила в своем телеграм-канале.уверена: успешные и добившиеся многого самиженщины – борцы с патриархальной системой. Однако в России феминистки невоспринимают их как своих "сестер", ограничиваясь протестом противсоциального неравенства и защитой прав бедных женщин. На самом же делефеминистки – это опора современного общества."Они воспринимаются как люди, добившиеся впатриархальной системе каких-то преференций.А не как люди, которые борются с этим. Это очень странно. Потому что, намой взгляд, как раз на успешных женщин, которые делают чего-то сами, которыеработают и зарабатывают, и должно, как и в любой стране мира, опиратьсяфеминистское сообщество", – написала Ксения Собчак в телеграм-канале"Кровавая барыня".В последнее время перестала скрывать романтические отношения с режиссером Константином Богомоловым, к которому ушла от Максима Виторгана. Ходят слухи, будто скандально известная телеведущая решилась на этот шаг, потому что ждет ребенка.Слухи об интересном положении появились не на пустом месте. Подписчики обратили внимание на снимок блондинки, который та опубликовала на своей официальной странице в Instagram. Собчак запечатлена в джинсах и халате - весьма свободном в талии. Это и навело поклонников на мысли о беременности телеведущей.