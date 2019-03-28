Ксения Собчак – феминистка. На таких, как она, и должно опираться современное российское общество. С программным заявлением светская львица выступила в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак – феминистка. На таких, как она, и должноопираться современное российское общество. С программным заявлением светскаяльвица выступила в своем Telegram-канале.уверена: успешные и сами добившиеся всего дамы – борцы с патриархальной системой. Однако в России феминистки невоспринимают их как "сестер", ограничиваясь протестом противсоциального неравенства и защитой прав бедных женщин. На самом же делефеминистки – это опора современного общества."Они воспринимаются как люди, добившиеся впатриархальной системе каких-то преференций, а не как люди, которые борются с этим. Это очень странно, потому что, намой взгляд, как раз на успешных женщин, которые делают что-то сами, которыеработают и зарабатывают, и должно, как в любой стране мира, опиратьсяфеминистское сообщество", – сообщила светская львица в Telegram-канале"Кровавая барыня".Напомним, что недавно перестала скрывать романтические отношения с режиссером Константином Богомоловым, к которому ушла от актера Максима Виторгана. Говорят, скандально известная телеведущая решилась на этот шаг, потому что ждет ребенка.Слухи об интересном положении появились не на пустом месте. Подписчики обратили внимание на снимок блондинки, который та опубликовала на своей официальной странице в Instagram. Собчак запечатлена в джинсах и весьма свободном в талии халате. Это и навело поклонников на мысли о беременности телеведущей.