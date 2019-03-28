"Задержаны пятеро участников группы, подозреваемые в мошенничестве, связанном с незаконным приобретением права собственности на квартиры в г. Москве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы задержаны пятеро участников организованной группы, подозреваемые в мошенничестве, связанном с незаконным приобретением права собственности на квартиры в г. Москве», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее, в период с 2010 по 2015 годы злоумышленники заключали с клиентами договоры займа. Условия выдачи - процентная ставка, срок возврата определялись индивидуально для каждого. Одновременно с договорами займов предлагалось заключить договоры залога, согласно которым граждане должны были передать квартиры, принадлежащие им на праве собственности, в обеспечение выданных заемных денежных средств. При этом, будучи обманутыми, они подписывали договор купли-продажи недвижимого имущества под видом договора залога. После того как потерпевшие не возвращали заемные денежные средства в установленный срок, происходило переоформление квартир на иных лиц.По указанным обстоятельствам следственными органами ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, соединенные впоследствии в одно производство. Шестеро участников организованной группы были задержаны в ноябре прошлого года.«На днях в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии на территории Москвы и Московской области задержаны еще пятеро подозреваемых в возрасте от 37 до 56 лет», - добавила Ирина Волк.При проведении 41 обыска по местам жительства злоумышленников, в офисных зданиях и складских помещениях изъяты печати различных коммерческих организаций, финансово-хозяйственная документация, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.