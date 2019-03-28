Злоумышленник подбегал к пенсионерам на улице и похищал у них сумки с личными вещами и денежными средствами...

«Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 35-летнего приезжего по подозрению в ограблении пенсионеров на территории Троицка», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Ранее в правоохранительные органы обратилась 80-летняя местная жительница. По ее словам, когда она шла по Сиреневому бульвару, возвращаясь домой, к ней подбежал неизвестный мужчина и выхватил сумку с личными вещами и денежными средствами, после чего скрылся в неизвестном направлении.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.В настоящее время полицейскими установлены еще два аналогичных случая противоправного деяния в отношении пенсионеров 68 и 77 лет в городе Троицке. Общий материальный ущерб составил более 37 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.По данным фактам следствием и дознанием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.У полицейских есть основания полагать, что злоумышленник действовал не один, правоохранители устанавливают возможных соучастников противоправных деяний и причастность к аналогичным нападениям.Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и принимать необходимые меры для сохранности своего личного имущества.Если вы пострадали от противоправных действий данного гражданина, просим обратиться в дежурную часть УВД по ТиНАО по телефонам: 8(495)850-13-20: 8 (495) 851-00-02 (круглосуточно) или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38