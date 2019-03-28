По словам потерпевшей, ее знакомая за денежное вознаграждение пообещала решить вопрос о выделении жилой площади...

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 60-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в мошенничестве.В дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя москвичка. По словам потерпевшей, ее знакомая за денежное вознаграждение пообещала решить вопрос якобы с представителями одной из государственных организаций о выделении жилой площади, являющейся муниципальной собственностью.После получения аванса в размере 180 тысяч рублей за свои «услуги» злоумышленница в качестве подтверждения предоставила потерпевшей справку о положительном решении жилищного вопроса. Однако справка оказалась поддельной, а злоумышленница скрылась и перестала выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Новой Москве. Установлено, что злоумышленница не имела возможности исполнить взятые на себя обязательства, а полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999) 010-51-79