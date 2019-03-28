Генеральный директор УК Динамо Андрей Лунтовский заявил, что стадион имени Льва Яшина будет претендовать на проведение финала Кубка России-2019. Решающая встреча турнира запланирована на 22 мая.

Генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский заявил, что стадион имени Льва Яшина будет претендовать на проведение финала Кубка России-2019. Решающая встреча турнира запланирована на 22 мая."Финал Кубка – это достойный вариант для открытия нашего уникального сооружения… Если наш стадион получит право принять финал, то, думаю, болельщики "Динамо" будут только гордиться тем, что именно на их домашней площадке пройдет такая значимая игра", – приводит слова Лунтовского "Спорт-экспресс".Напомним, что динамовский стадион планировали открыть 10 марта игрой чемпионата России между бело-голубыми и "Спартаком". Однако РПЛ не устроило качество газона на новой арене. Поэтому команда Дмитрия Хохлова вынуждена проводить домашние матчи на стадионе в Химках.