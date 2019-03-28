Станцию московского метро Каховская закроют до 2020 года. Все это время на станции будут вестись работы по интеграции в Большую кольцевую линию.

"Каховская" будет закрыта с 30 марта. Движение поездов по линии будет осуществляться только между станциями "Варшавская" и "Каширская", передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.В ходе реконструкции строители полностью обновят облицовку путевых стен и платформ станции, заменят пути и построят дополнительный переход на "Севастопольскую".Южный и юго-западный участок Большой кольцевой планируется открыть в 2020 году. В состав южного участка, к которому присоединят Каховскую линию, войдут еще три станции: "Зюзино", "Воронцовская" и "Улица Новаторов". В составе юго-западного участка откроют "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе".