Хирурги Боткинской больницы провели уникальную операцию - спасли пациента с пересаженным сердцем от слепоты. С таким сложным случаем медики столкнулись впервые. Пришлось собирать консилиум врачей и использовать новую методику.

Хирурги Боткинской больницы провели уникальную операцию — спасли пациента с пересаженным сердцем от слепоты. С таким сложным случаем медики столкнулись впервые. Пришлось собирать консилиум врачей и использовать новую методику.Проверка зрения спустя 2 месяца после сложнейшей операции, и долгожданное заключение врача.- Все здорово, спасибо.А ведь еще в январе Сергей Рябов не верил, что кто-то возьмется его оперировать. Казалось бы, распространенный диагноз — глаукома. Но обстоятельства сложные — у пациента пересаженное сердце. В Боткинской больнице с такой комбинацией столкнулись впервые."Действительно, случай был уникальный, что накладывало на нас двойную ответственность. Современные методы лечения, наш опыт и знания позволяют часто помогать в очень сложных ситуациях", — рассказывает Андрей Лапочкин, врач-офтальмохирург ГКБ им. С.П. Боткина.Полная слепота или риск. Как поведет себя пересаженное сердце во время операции, никто не знал. Поэтому хирурги и кардиологи работали вместе. Манипуляции длились всего 40 минут. Но за это время внутриглазное давление снизили с помощью специального клапана, сделанного из собственных тканей пациента — это отечественная авторская методика врачей Боткинской больницы.C 2016 в больнице два офтальмологических отделения, до 110 тысяч пациентов лечатся амбулаторно. Стационар кратковременного пребывания — пилотный проект на базе Боткинской больницы. Здесь проводят диагностику, но главное — амбулаторная хирургия. Вернуть зрение во многих случаях могут буквально за один день.За год врачам Боткинской больницы удается провести больше 20 тысяч офтальмологических операций, но уже скоро смогут принимать больше пациентов. Врачи готовятся к открытию Московского городского офтальмологического центра. Здание уже построено, оборудование самое современное. Новую глазную клинику интегрируют в структуру больницы имени Боткина."Не всегда можно узнать причины возникновения глазных заболеваний. И эти больные нуждаются в консультации смежных специалистов, таких как эндокринологи, кардиологи, неврологи, хирурги. Поэтому открытие этого центра для Москвы крайне важно. Это первый офтальмологический центр на базе многопрофильной больницы", — объясняет Гульжияна Аржиматова, руководитель офтальмологической службы ГКБ им. С.П. Боткина.В семиэтажное здание войдут отделение хирургии, поликлиника, дневной стационар, а для экстренных случаев — круглосуточная неотложная помощь. Откроется центр уже в этом году.