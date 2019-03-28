Приговор россиянке Марии Бутиной, которую США обвиняют в заговоре, вынесут 26 апреля.

Приговор россиянке Марии Бутиной, которую США обвиняют в заговоре, вынесут 26 апреля.Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что она выполнила все условия сделки с прокуратурой. Защита будет настаивать на вынесении приговора, равного уже отбытому под стражей сроку, сообщает ТАСС. Адвокат также рассчитывает, что Бутину могут депортировать уже через несколько дней после вынесения приговора.30-летнюю россиянку арестовали 15 июля 2018 года в Вашингтоне. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целю ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Мария Бутина признала себя виновной и пошла на сделку со следствием. В противном случае ей грозил многолетний срок.