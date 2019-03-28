Басманный суд Москвы отправил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева под домашний арест до конца мая.

Басманный суд Москвы отправил экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева под домашний арест до 27 мая. Бывшего чиновника обвиняют в крупном мошенничестве, а именно — хищении средств у нефтяной компании "Роснефть".Ишаев будет находиться по месту регистрации — в квартире на западе Москвы. Прогулки ему не разрешены, передает "Интерфакс".Бывшему губернатору предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве — часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о заключении договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по завышенной стоимости. Ишаев свою вину не признает. Сумма ущерба по делу составляет около пяти миллионов рублей.Ранее сообщалось, что уголовное дело было инициировано службой безопасности "Роснефти".