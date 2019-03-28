После скандала с конкурсом Мисс Москва-2018 на модель Алесю Семеренко обрушился большой поток критики. Девушка опубликовала развернутый ответ всем недоброжелателям на странице в Instagram.

После скандала с конкурсом "Мисс Москва-2018" на модель Алесю Семеренко обрушился большой поток критики. Девушка опубликовала развернутый ответ всем недоброжелателям на странице в Instagram.Манекенщица рассказала, что в последние дни она стала чаще сталкиваться с негативными комментариями в социальных сетях. Пользователи обвиняют девушку в том, что она предоставляет эскорт-услуги состоятельным мужчинам. Как отметила модель, большинство замечаний исходят от "ботов". Она уверена, что они появляются не просто так, а потому что кто-то хочет "потопить ее репутацию".Чтобы восстановить доброе имя, Семеренко решила перечислить свои главные достижения к 24 годам. Алеся заявила, что три года работала моделью в Китае и смогла самостоятельно накопить на квартиру. Она заключила контракт с крупным агентством в Европе, появлялась на обложках журналов и каталогов.Недавно девушка поступила в университет и уже прочла более 100 книг. В ближайшее время модель готовится к открытию собственной кофейни. Она поддерживает здоровый образ жизни и ведет блог, в котором делится своим опытом. "Заметьте, в отличие от многих моделей меня читают", – уточнила модель.По словам Семеренко, она не претендует на то, чтобы "стать Альбертом Эйнштейном или Ренатой Литвиновой". "Я думаю, не самый плохой список для обычной девочки из обычной семьи? Давайте голосовать – на завод меня?", – обратилась она к пользователям.Ранее директор конкурсаТатьяна Андреева-Фальк объяснила, почему организаторы лишили девушку титула "Мисс Москва-2018". Она утверждает, что Семеренко нарушила условия соглашения: отказалась посетить ряд благотворительных мероприятий. При этом, как подчеркивает Татьяна, Алеся вела активную жизнь в социальных сетях.