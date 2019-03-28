Мартин Киркоров, 6-летний сын известного эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, зачислен в московскую BARÇA Academy, филиал футбольной академии известного испанского клуба Барселона. Об этом сам певец сообщил в социальной сети Instagram.

Мартин Киркоров, 6-летний сын известного эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, зачислен в московскую BARÇA Academy, филиал футбольной академии известного испанского клуба "Барселона". Об этом сам певец сообщил в социальной сети Instagram."Отличная новость! Мартин поступил в BARÇA Academy! И теперь мы начинающие футболисты!" – написано в аккаунте Филиппа Киркорова. А представители академии "Барсы" отреагировали на этот пост своим комментарием: "Просмотр в BARÇA Academy прошел Мартин — сын Филиппа Киркорова. Рады приветствовать в стенах легендарного клуба! Филипп разделяет ценности нашей академии: целеустремленность, амбиции, уважение, стойкость, дисциплинированность, сплочённость и скромность".Посмотреть эту публикацию в InstagramСегодня просмотр в BARÇA Academy прошёл Мартин — сын @fkirkorov Рады приветствовать в стенах легендарного клуба!!! Филипп разделяет ценности нашей академии: #целеустремленность #амбиции #уважение #стойкость #дисциплинированность #сплоченность и #скромность _______________________ #barcaacademy #barçaacademy #футбол #дети #москва #барселона #барса #школафутбола #детишки #детииграют #детскийфутбол #детскаяшколафутбола #детифутбол #просмотрфутболистовПубликация от BARÇA Academy Moscow (@barcaacademymosc) 28 Мар 2019 в 3:36 PDT