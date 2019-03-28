Известный музыкант Николай Носков оправился после перенесенного в марте 2017 года инсульта и смог вернуться к творчеству. О самочувствии и планах артиста рассказала его супруга.

Известный музыкант Николай Носков оправился после перенесенного в марте 2017 года инсульта и смог вернуться к творчеству. О самочувствии и планах артиста рассказала его супруга.По словам женщины, бывший участник группы "Парк Горького" еще до конца не восстановился и пока продолжает проходить реабилитацию. Несмотря на это Николай Носков уже трудится над записью нового альбома.Вместе с ним над пластинкой работают автор текстов Игорь Брусенцев и певец Александр Иванов, выступающий под псевдонимом Ivan. Супруга артиста уверена, что предстоящий альбом понравится слушателям. "Альбом будет великолепным! Я не рекламирую, это мое личное ощущение. Я безумно рада, что Николай такие вещи вытворяет!", – поделилась она в интервью .Напомним, весной 2017 года музыкант был доставлен в столичную больницу, врачи поставили ему серьезный диагноз – ишемический спинальный инсульт. Больше недели провел в реанимации. К счастью, ему удалось перенести удар, и вскоре артист пошел на поправку.Супруга исполнителя утверждает, что причиной инсульта стал сильный стресс. Музыкант сильно нервничал из-за срыва концертов. "Он очень сильно нервничал. У него были большие неприятности. У него был срыв гастролей по вине организаторов. Я считаю, что это только поэтому с ним случилось", – заявила Марина.