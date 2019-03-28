В Симферополе ликвидирована крупная ячейка Хизб ут-Тахрир (запрещена в России). Члены международной террористической организации пытались вербовать местных жителей.

В Симферополе ликвидирована крупная ячейка "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России). Члены международной террористической организации пытались вербовать местных жителей.Именно в этом доме на окраине села задержали главаря симферопольской ячейки организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в России. Здесь, как и в домах других членов этой группировки, обнаружено большое количество экстремисткой литературы и пропагандистских листовок.ДУМК — это духовное управление мусульман Крыма. Именно традиционный ислам и стал для этой международной террористической организации главной мишенью. В некоторых крымских селах экстремисты даже начали диктовать местным муфтиям свои условия — вплоть до требования поставить на их место своих людей.Здесь в Крыму международная террористическая организация "Хизб ут-Тахрир" резко активизировалась именно во времена Украины, но вольготная жизнь закончилась.Организация "Хизб ут-Тахрир" была признана террористической и запрещена в России в 2003 году."Это сугубо политический ислам. Цель которого — влиять на общественно-политическую обстановку. Раскалывать мусульманскую общину", — считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.В ходе самой масштабной за последние годы операции задержаны 20 человек. Их обвиняют в антиконституционной деятельности, которая основана на идеологии создания всемирного халифата."Все участники запрещенных организаций, работающих в интересах иностранных государств, будут отвечать в соответствии с законами Российской Федерации вне зависимости от национальности. Тот, кто эти законы не уважает, может искать себе место для жизни в любой другой точке мира. Здесь таким персонажам ничего, кроме тюрьмы, не светит", — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.В ближайшее время в суде всем задержанным будет определена мера пресечения. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.