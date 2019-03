Президент США Дональд Трамп резко высказался против освобождения из-под стражи актера из сериала Империя Джусси Смоллетта, которого обвиняют в инсценировке покушения на себя. Глава государства призвал полицию и ФБР провести добросовестное расследование.

Президент США Дональд Трамп резко высказался против освобождения из-под стражи актера из сериала "Империя" Джусси Смоллетта, которого обвиняют в инсценировке покушения на себя. Глава государства призвал полицию и ФБР провести добросовестное расследование.Трамп возмутился тем, что прокуроры решили снять обвинения со Смоллета, несмотря на ранее предъявленные достаточно очевидные доказательства вины актера.Глава государства назвал этот инцидент "позором нации".FBI & DOJ to review the outrageous Jussie Smollett case in Chicago. It is an embarrassment to our Nation!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2019 г.Представители минюста результаты расследования дела Смоллетта пока не прокомментировали.Ранее Смоллет утверждал, что в Чикаго на него напали двое мужчин, которые выкрикивали протрамповские лозунги. Вскоре после публикаций в СМИ о том, что актер с неизвестной целью инсценировал покушение на себя, расследование дела звезды "Империи" было внезапно приостановлено.