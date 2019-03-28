Президент США Дональд Трамп резко высказался против освобождения из-под стражи актера из сериала Империя Джусси Смоллетта, которого обвиняют в инсценировке покушения на себя. Глава государства призвал полицию и ФБР провести добросовестное расследование.
Президент США Дональд Трамп резко высказался против освобождения из-под стражи актера из сериала "Империя" Джусси Смоллетта, которого обвиняют в инсценировке покушения на себя. Глава государства призвал полицию и ФБР провести добросовестное расследование.
Трамп возмутился тем, что прокуроры решили снять обвинения со Смоллета, несмотря на ранее предъявленные достаточно очевидные доказательства вины актера.
Глава государства назвал этот инцидент "позором нации".
FBI & DOJ to review the outrageous Jussie Smollett case in Chicago. It is an embarrassment to our Nation!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2019 г.
Представители минюста результаты расследования дела Смоллетта пока не прокомментировали.
Ранее Смоллет утверждал, что в Чикаго на него напали двое мужчин, которые выкрикивали протрамповские лозунги. Вскоре после публикаций в СМИ о том, что актер с неизвестной целью инсценировал покушение на себя, расследование дела звезды "Империи" было внезапно приостановлено.